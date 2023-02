Brasil: Idosa morre após ser atacada por três cães pitbull em São Paulo

15/02/2023 16:32 - Modificado em 15/02/2023 16:32

A vítima, de 70 anos, foi encaminhada de urgência para uma unidade hospitalar por familiares, não tendo resistido à gravidade dos ferimentos.

Uma idosa, de 70 anos, morreu, na terça-feira, depois de ser atacada por três pitbulls, numa quinta em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil.

De acordo com o portal R7, a mulher morava no local há 40 anos e fazia caminhadas todas as manhãs. Foi num desses passeios que a tragédia ocorreu.

A septuagenária foi atacada pelos três cães, de raça pitbull, tendo ficado em estado considerado grave.

De acordo com testemunhas, cita a mesma publicação, o local tem inúmeras reclamações sobre os animais, que costumam andar soltos. Inicialmente, os donos negaram ser os proprietários dos cães, mas acabaram por ser reconhecidos pelos moradores.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi encaminhada para o Hospital Mairiporã, local onde acabou por sucumbir à gravidade dos ferimentos.

O caso está agora entregue às autoridades, que estão a ouvir os depoimentos das testemunhas e vão realizar uma perícia ao local.

