UCID desafia o governo e as câmaras municipais do Fogo desenharem medidas e políticas “urgentes” para os problemas da ilha

15/02/2023 16:25 - Modificado em 15/02/2023 16:25

No fim de uma visita de 3 dias, o presidente da União Cabo-verdiana Independente Democrática alerta o governo para a precariedade dos setores do turismo, transporte, agricultura e pesca que são importantes para o desenvolvimento da ilha do Fogo.

João Santos Luís falava em conferência de imprensa, na sua sede no Monte Sossego, São Vicente, para o balanço da visita efetuada à ilha do Fogo. Foram 3 dias de contacto no terreno de visita a obras e localidades dos três concelhos do Fogo.

Para João Santos Luís os poderes centrais e locais devem trabalhar mais pela ilha do Fogo. O líder dos democratas cristãos diz que constatou que na ilha do vulcão existem aspetos importantes que precisam ser “bem cuidados”, a fim de proporcionar um melhor desenvolvimento e crescimento da ilha do Fogo em particular e contribuir com a sua quota parte para o todo nacional.

Relativamente ao setor dos transportes marítimos, este líder voltou a alertar para a precariedade das ligações marítimas.

“A ausência e ou insuficiência do transporte marítimo na ilha para escoamento de produtos e mobilidade de pessoas, é uma realidade que não se pode esconder”, afirmou Santos Luís que acrescentou que este problema é igualmente sentido várias vezes no abastecimento de vários produtos alimentares à ilha, bem como de ração para animais.

O líder dos democratas-cristãos voltou a criticar o incumprimento do prazo das obras, a fraca ou nula intervenção no setor das pescas, a falta de água para a agricultura acessos sem qualidade (Asfalto do acesso ao Cais a algumas zonas da cidade de São Filipe), a situação dos criadores com falta de pasto e os ataques de cães vadios.

Diante destas e de outras situações, a UCID desafiou as autoridades e particularmente o governo, para desenharem “medidas e políticas urgentes” por forma a se encontrar soluções para os vários problemas da ilha.

Para alavancar a ilha, o líder do partido sugere a descentralização do Turismo, resolver o problema do Transporte de e para a ilha do Fogo, melhores condições para agricultura e pesca, e construção do acesso à Estância Balnear de Salinas.

Além destes exortou para a necessidade de encontrar uma solução para evitar a agressividade e invasão de Cães vadios que destroem os gados dos criadores, pois desta atividade depende o sustento de muitas famílias.

AC – Estagiária