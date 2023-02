Livro “O G da Questão” apresentado no Centro Cultural do Mindelo

15/02/2023 16:26 - Modificado em 15/02/2023 16:26

Após a sua primeira apresentação no auditório da Biblioteca Nacional na cidade da Praia, eis que o Centro Cultural do Mindelo, São Vicente, recebe esta quinta-feira, 16, a apresentação do livro “O G da Questão” das autoras Celeste Fortes e Lourdes Fortes. Este livro reúne conversas sobre temas do universo feminino, transmitidas durante a primeira temporada do programa com o mesmo nome, produzido pela Rádio Morabeza.

O livro “O G da Questão” traz um conjunto de assuntos do universo feminino em Cabo Verde, “sobretudo no que toca à sexualidade, ao corpo e suas transformações, ao amor, à maternidade, e outras dimensões da identidade feminina”.

A experiência na maternidade foi a origem do surgimento do programa, quando as autoras se deparam com o ser mãe de primeira viagem.

As duas autoras, a Celeste, antropóloga, feminista, com percurso académico e de ativismo social e cultural para a promoção da igualdade e equidade de género, e a Lourdes, jornalista, empenhada em causas sociais e comunitárias têm vindo, desde Fevereiro de 2022, a dar voz as questões mais pertinentes do mundo feminino.

O livro encontra-se dividido em três partes, tendo como critério a palavra-chave que orientou os diferentes episódios. A primeira parte fala dos “corpos femininos, enquanto tela de inscrição das expectativas e pressões culturais”, a segunda é a “Sexualidade” nas suas múltiplas dimensões, e por fim o universo da “Maternidade”, explorando-o para lá do óbvio.

Conforme as autoras a rápida materialização deste projeto foi graças a abertura e suporte da direção e administração da rádio e o apoio concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), pelo Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e pelo Centro de Investigação e Formação em Género e Família (CIGEF) da Uni-CV.

AC