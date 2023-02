Preços em Cabo Verde aumentaram 8,3% em janeiro e 15,5% num ano

Os preços em Cabo Verde aumentaram 8,3% no mês de janeiro, face a dezembro, acumulando uma subida de 15,5% no espaço de um ano, indicam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) de Cabo Verde.

De acordo com o mais recente Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado pelo INE, esta taxa mensal seguiu-se à variação nula (0%) em dezembro.

“A taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de janeiro de 2023, foi de 15,5%, acelerando 7,9 pontos percentuais em relação ao mês anterior”, lê-se no relatório do INE.

A taxa de variação acumulada do IPC foi de 8,3%, superior em 7,4 pontos percentuais à observada no mês homólogo do ano anterior.

O indicador do INE conclui ainda que se registou uma variação média dos últimos 12 meses de 8,7%, valor superior em 0,8 pontos percentuais ao registado no mês anterior, e

que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 14,9%, superior em 7,7 pontos percentuais ao registado em dezembro de 2022.

Em janeiro passado a classe da alimentação registou a maior subida do IPC, com uma taxa de variação mensal de 17,6% (0,3% no mês anterior e 1,8% em janeiro de 2022), seguida das bebidas alcoólicas e tabaco, com uma subida de 13,7% (0,2% no mês anterior e 1,7% em janeiro de 2022) e dos transportes, com um aumento de 10,1% (- 0,9% no mês anterior e 1,0% em janeiro de 2022).

Os preços em Cabo Verde tinham estagnado no mês de dezembro, face a novembro, acumulando uma subida de 7,6% no ano de 2022, segundo dados anteriores do INE.