Xadrez: Vice-campeão do mundo termina visita de trabalho a Cabo Verde

14/02/2023 22:13 - Modificado em 14/02/2023 22:14



O antigo vice-campeão do mundo de xadrez, Nigel Short, director para o desenvolvimento da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), concretizou a sua visita de quatro dias a Cabo Verde, onde partilhou a sua experiência com os xadrezistas nacionais.

Nigel Short, referenciado como o grande mestre inglês que actualmente desempenha as funções do director para o Desenvolvimento da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), visitou Cabo Verde de 09 a 13 do corrente, com passagem pelas ilhas de São Vicente e Santiago (Cidade da Praia), onde inteirou-se do funcionamento da modalidade.

Em Mindelo, o vice-campeão mundial de 1993 defrontou, em simultâneo, 20 jogadores nacionais, foi recebido na Câmara de São Vicente, antes de se deslocar à Cidade da Praia onde foi recebido pelo ministro do Desporto, Carlos Monteiro, pela presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes, pelo administrador do IDJ, Graciano Barros e encontrou-se com jogadores da Cidade da Praia.

Nigel Short, vice-campeão do mundo em 1993, sendo que para a este match final de atribuição do título mundial, eliminou Jan Timmam e Anatoly Karpov, esteve acompanhado ao longo da sua missão no País do presidente da Federação Cabo- verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha.

Para a presidência da FCX, trata-se de “uma honra para o xadrez nacional esta visita de Nigel Short a Cabo Verde, certamente uma forma de reconhecimento da FIDE, pelo trabalho desenvolvido pela FCX, que tem granjeado elogios no organismo máximo do xadrez mundial e que demonstra a posição de destaque que Cabo Verde tem vindo a ocupar no seu seio”.

Inforpress