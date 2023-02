Ministro da Cultura defende que é preciso “taxar” quem mais ganha com o carnaval mindelense

Em visita a todos os estaleiros dos grupos de carnaval da cidade do Mindelo, na manhã desta terça-feira, o ministro da cultura, Abraão Vicente defendeu a necessidade de adicionar uma taxa a quem mais ganha com o carnaval mindelense, nomeadamente o setor hoteleiro e restauração.



“Nós temos de pensar numa forma de taxar quem ganha mais com o carnaval. São os hotéis, a restauração, os negócios, porque nós não podemos deixar de fora o setor privado num financiamento mais robusto ao carnaval de Mindelo”, afirmou o governante.



O ministro concorda que tem que haver atividades de carnaval para o ano inteiro e que o financiamento por parte do governo deve ser maior. “Eu acredito que o governo também deve aumentar a sua fasquia para o carnaval do Mindelo. Há aqui um financiamento que é da própria economia, mas é por isso que de certa forma deve haver uma taxa qualquer”, comentou.



A título de exemplo, mencionou as figuras de destaque, tal como em outros países, tem que encontrar financiadores para a sua atividade. Ciente de que esta não é uma atividade “barata”, o ministro disse estar do lado da organização, “porque vivo os constrangimentos da falta de recursos por parte dos grupos”.



Questionado sobre o preço das bancadas, o ministro disse que para se ter sustentabilidade é preciso que o carnaval seja financiado.



“Neste momento do carnaval é praticamente impossível, sem o engajamento que deveria ser obrigatório das empresas, sem o engajamento do setor privado ao nível que é o necessário o público acaba por ser o grande financiador do carnaval. Eu acredito que se está a fazer o melhor para se ter financiamento para o carnaval”, defendeu.



Segundo Abraão Vicente, para se ter um nível de empenho do profissionalismo que tem verificado que os grupos estão a tentar impor ao carnaval, “é preciso que haja um financiamento, uma coparticipação”.



“Eu acho que o público do Mindelo não se vai arrepender do investimento que se vai fazer para estar nas bancadas”, opinou.



O Ministro da Cultura, Abraão Vicente visitou todos os estaleiros dos grupos de carnaval da cidade de Mindelo acompanhado pelo presidente da Ligoc-SV. O governante aproveitou para apelar ao público a comparecer no grande dia do desfile, que está agendado para o dia 21 de Fevereiro.



No início deste mês o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas esteve nos estaleiros e nos ensaios dos quatro grupos oficiais que desfilam no carnaval 2023 na cidade da Praia, ilha de Santiago.



O governante foi ver, in loco, os trabalhos que os grupos já fizeram, até ao momento, com os carros alegóricos, e todos os adereços da “Festa do Rei Momo”.



AC – Estagiária