Projeto Vitó já inventariou mais de 600 espécimes de Dragoeiro em Santo Antão

14/02/2023 16:20 - Modificado em 14/02/2023 22:06





No âmbito da inventariação de árvores endémicas na ilha de Santo Antão, a Associação Projeto Vitó já conseguiu inventariar até ao momento cerca de 605 espécies de Dragoeiro e 261 espécies de Marmulano, que estão presentes em várias zonas da ilha das montanhas.



Conforme uma publicação da associação, Santo Antão é uma das ilhas mais importante para a distribuição das espécies de dragoeiro e marmulano e com maior número de endemismos de Cabo Verde.



A Inventariação de Árvores Endémicas das Espécies de Dragoeiro e Marmulano, na ilha de Santo Antão está a decorrer há mais de duas semanas e está sob a responsabilidade de Adilson Gonçalves e Zé Luís Correia, técnicos do Programa de Conservação de Plantas Endémicas.



As mais de 605 espécies de Dragoeiro e 261 espécies de Marmulano, foram localizadas nas zonas de Cova, Cabo de Ribeira do Paúl, Ribeira da Torre, Pico da Cruz, Santa Isabel (Parque Natural de Cova, Paúl Ribeira da Torre), Topo de Coroa (Parque Natural de Topo de Coroa), Fontainhas, Cruzinha, Mocho e Boca de Ambas as Ribeiras (Parque Natural de Cruzinha), Garça de Cima/Lombo Amaro e Canto Cagarra/Topo Camalengo.



Os trabalhos de inventariação estão a ser apoiados pela Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente de Santo Antão, técnicos das Áreas Protegidas, INIDA – Cabo Verde, além das pessoas das comunidades que estão a fornecer informações importantes para o êxito desta missão.



Já na ilha de São Nicolau recentemente foi redescoberto o actiniopterisradiata, após 129 anos.



De acordo com informações do Projeto Vitó, esta planta pertence aos fetos poliquídricos, resistentes à seca e prefere lugares pedregosos, secos, ensolarados em encostas rochosas, paredes e montes.



Além disso, esta espécie tem uma ampla distribuição global e em Cabo Verde ela pode ser encontrada nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau e Fogo.



A última observação em São Nicolau foi feita por Cardoso Júnior, em 1894, na zona de Ribeira da Prata. No entanto, durante o trabalho de campo o nosso técnico Vando Corbo, a encontrou na ilha de São Nicolau, mais propriamente na zona de Fragata.



AC – Estagiária