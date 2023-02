Porto Novo: Equipa do SNPC e do INMG está em Catano para apurar as causas dos deslizamentos de terra

14/02/2023 16:24 - Modificado em 14/02/2023 16:24

Uma equipa do Serviço Nacional da Proteção Civil (SNPC) e do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, chegou hoje ao município do Porto Novo, ilha de Santo Antão para apurar as reais causas que estão por detrás dos frequentes deslizamentos de terra que têm gerado uma preocupação a comunidade de Catano, situado em Ribeira das Patas.



O SNPC descartou a possibilidade da queda de rochas na Ribeira das Patas, no interior do município do Porto Novo, em Santo Antão, estar relacionada com atividades sísmicas.



Conforme a Câmara Municipal do Porto Novo, a autarquia está a par da situação de deslizamento de terra na localidade de Catano e já tomou algumas iniciativas.



O vereador, Irlando Ramos, esteve na manhã do último domingo na referida zona, acompanhado do Delegado Municipal, Nilton Reis, e do Comandante dos Bombeiros Voluntários do Porto Novo, Balbino Cruz, para averiguar “in loco” o fenómeno de deslizamento de terras, ocorrido nos últimos dias com alguma frequência naquela localidade.



“Sendo um fenómeno que está acontecendo com alguma frequência nos últimos dias, é normal que desperta a curiosidade dos munícipes que residem na localidade, mas pede-se tranquilidade, pois há uma grande distância entre o local onde o deslizamento de terra foi registado nas habitações e não põem em causa a segurança das pessoas e habitações”, exortou a CMPN.



Avançou ainda que o Serviço Municipal da Proteção Civil vai continuar nos próximos dias com os exercícios de monitorização deste fenómeno, juntamente com o Serviço Nacional da Proteção Civil e do Instituto de Meteorologia e Geofísica para apurar as reais causas desses deslizamentos.



“A Câmara Municipal, enquanto entidade com responsabilidade local, está atenta e sempre estará disponível em trabalhar junto da proteção civil e de outras instituições para o bem-estar dos munícipes”, garantiu a autarquia.



AC – Estagiária