Filme “Manuel D’Novas” estreia-se em Itália no evento sobre a cultura de Cabo Verde

13/02/2023 17:06 - Modificado em 13/02/2023 17:06

A estreia do Filme “Manuel D’Novas” do realizador cabo-verdiano Neu Lopes, que está marcado para sábado, 18 de fevereiro, em Milão, enquadra-se no evento “O Mar Molha Milão” que é um diálogo sobre música, identidade e cultura cabo-verdiana. Este evento conta ainda com um momento de convívio com comida e música cabo-verdiana.

“A importância da música na cultura e identidade cabo-verdiana”, é o tema do evento que será realizado no dia 18 de fevereiro em Milão, no bairro de Brera, na sala da via del Carmine 10, conforme nota enviada à nossa redação.

Das 16h às 18h (hora de Italia) haverá a exibição do filme Manuel d’Novas – Coração de Poeta, (2019), dedicado a um dos mais importantes compositores do arquipélago, realizado pelo realizador cabo-verdiano Neu Lopes.

No mesmo dia haverá um diálogo-debate com antropólogos, estudiosos, entusiastas, também conectados do estrangeiro.

No final haverá música ao vivo com cavaquinho e playlists para fazer sonhar e levar às Ilhas da Sodade, e sabores cabo-verdianos com uma Canja de galinha, prato típico das festas.

Importa referir que “O Mar Molha Milão” é organizado pela Associação Casa de Cabo Verde – Milano em colaboração com a Iulm Universidade, e está inserido no âmbito do World Anthropology Day – Antropologia Pública em Milão.

A nota sublinha que Cesária Évora foi mais conhecida do que as próprias ilhas do país. Daí entenderem que a música para Cabo Verde é “fundamental”, pois toca-se, canta-se e dança-se em todo o lado e é uma questão de identidade e reconhecibilidade.

“Como para muitos povos, a música é sinônimo de liberdade, de libertar-se da escravidão. E depois existem as notas do coração, do coração dum poeta, os temas da saudade e do regresso, caros à diáspora”, expressou.

Os imigrantes cabo-verdianos estão em maior número do que a população local. Um particular destes expatriados é que, observou, são unidos pela morna e tantas outras músicas tradicionais que mantêm e reforçam o “sentimento de pertença” à sua terra mesmo na segunda e terceira gerações.

AC