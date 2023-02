Olavo Correia preside à 11ª Assembleia Geral Extraordinária do BIDC no Togo

13/02/2023 16:07 - Modificado em 13/02/2023 16:07

O Vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial de Cabo Verde, Olavo Correia, encontra-se em Lomé, Togo, para a 11ª Assembleia Geral Extraordinária do BIDC – Banco de Investimento e Desenvolvimento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que acontece nesta terça-feira, 14.

Esta reunião, que Olavo Correia preside esta reunião na qualidade de Presidente dos Governadores do BIDC. Sobre à mesa estarão, entre outros pontos, as atividades do Banco no último ano, aprovar o Relatório da 10ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Governadores, realizada na cidade da Praia, a 27 de outubro de 2022, e traçar ações estratégicas para os próximos tempos.

Nesta missão, Olavo Correia fez-se acompanhar de Pedro Barros, enquanto Administrador do BIDC.

O BIDC é uma instituição financeira líder regional, de investimento e desenvolvimento, detida pelos 15 Estados Membros da CEDEAO.

“O Banco assume como compromisso maior o financiamento de projetos e programas de desenvolvimento, às infraestrutura e serviços básicos, o desenvolvimento rural e meio ambiente, a indústria e serviços sociais, por meio de empréstimos de curto, médio e longo prazos, participações societárias, linhas de crédito, refinanciamento, operações de engenharia financeira e serviços relacionados”, explica uma nota.

AC