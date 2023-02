São Vicente é uma das ilhas a receber a V Edição da Corrida das Forças Armadas

13/02/2023 16:07 - Modificado em 13/02/2023 16:07

Após uma paragem de dois anos, a Corrida das Forças Armadas regressa com a sua 5ª edição que está agendada para o próximo sábado, 18, e vai acontecer em simultaneamente em São Vicente, Sal e Praia, no âmbito das atividades comemorativas do 56º aniversário da instituição castrense nas categorias militar e civil/paralímpica (sénior, júnior e veteranos).

De acordo com a nota de imprensa das Forças Armadas, esta V edição acontecerá a nível Nacional, nas ilhas de São Vicente, Sal e Santiago com concentração às 8h e início às 9h, nas categorias militar, sénior masculina e feminina, júnior masculina e feminino e veteranos masculino e feminino e paralímpicos.

Na ilha de São Vicente, a concentração/partida e meta vai ser na Praia da Laginha, e as inscrições já estão abertas no Comando da Primeira Região Militar, sendo que na ilha do Sal, a concentração/partida e a meta será em frente à Esplanada Bom Dia, nos Espargos, estando as inscrições já abertas no Comando da Segunda Região Militar.

Já na ilha de Santiago, a concentração/partida tem como cenário o Largo de Kebra Canela, podendo as inscrições serem feitas no Comando do Pessoal das Forças Armadas, no edifício do Estado Maior na Várzea, no Comando da Terceira Região Militar e no Comando da Guarnição do Estado Maior das Forças Armadas (Quartel Jaime Mota, no Plateau).

A V Edição deste evento, realiza-se no âmbito das comemorações do 56º Aniversário das Forças Armadas de Cabo Verde, que se assinalou no dia 15 de janeiro.

A última edição da Corrida das Forças Armadas foi realizada em janeiro de 2020. Na altura, a corrida contou com um grande número de participantes, desde militares e civis que competiram nas mais diversas categorias nos 5 e 10 km de prova.

AC