Feira Agropecuária de Cabo Verde foi um sucesso – organização

13/02/2023 16:06 - Modificado em 13/02/2023 16:06

A Feira Agropecuária de Cabo Verde (FACV) encerrou este domingo e segundo Carmen Costa, Comissão organizadora da feira, este evento, que juntou que contou com a participação de 150 expositores, foi um sucesso o superou as expetativas.

Desde o dia 9 de fevereiro, até este último domingo, as instalações da Direção Geral da Agricultura Silvicultura e Pecuária (DGASP), em Achada de São Filipe, na cidade da Praia recebeu muitos visitantes.

Com o lema “Para agricultura mais inteligente e resiliente”, esta atividade contou com a participação de expositores de todas as ilhas, exceto do Sal e de São Nicolau.

Balanço extremamente positivo. Segundo a organização houve uma afluência maior de visitantes de todas as idades, incluindo uma forte presença de estudantes que visitaram a feira. A feira foi também um espaço de aprendizagem para os alunos das escolas.

“Efetivamente a Feira foi um sucesso, superou todas as nossas expectativas sobretudo em relação ao número de visitantes, nós tivemos uma afluência enorme de visitantes de todas as idades. Para além de ser um espaço de promoção e divulgação foi também um espaço de aprendizagem e troca de experiências”, afirmou Carmen Costa que acrescentou que a segunda Feira de Agropecuária de Cabo Verde realiza-se ainda este ano.

A Feira Agropecuária de Cabo Verde contou com cerca de 150 expositores nacionais entre agricultores, criadores, empresários agropecuários e artesãos, de quase todas as ilhas, divididos em seis áreas temáticas.

O objetivo deste evento, segundo o Ministério da Agricultura, é promover e dinamizar o sector do agronegócio nas suas várias vertentes e fases da cadeia de valor, com foco numa maior resiliência da atividade agropecuária.

A feira, promovida pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, teve lugar nas instalações da Direção Geral da Agricultura Silvicultura e Pecuária (DGASP), em Achada de São Filipe, e a abertura foi presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

AC