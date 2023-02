Derby aplica primeira derrota ao Mindelense e dividem a liderança

12/02/2023 22:45 - Modificado em 12/02/2023 22:45

E à 7ª jornada, o Clube Sportivo Mindelense perdeu este domingo, 12 de fevereiro, o primeiro jogo no Soncent Super Liga. A equipa liderada por Américo “Miky” Medina era, até esta jornada, a única equipa que ainda se mantinha invicto na prova. Na receção ao Futebol Clube Derby, os encarnados perderam por 2-1. Os golos foram apontados na primeira parte.

Num dérbi emocionante e bem jogado, começou melhor o Derby, com Rodrigo a abrir o placar ainda nem estavam marcados um minuto de jogo. Toy empatou aos 28 minutos e ao cair o pano da primeira parte, Duck voltou a colocar o Derby em vantagem.

Derby terminou a primeira parte a vencer 2-1. Na segunda parte, o Mindelense procurou, mas não conseguiu empatar e sofre a primeira derrota esta temporada, no Soncent SuperLiga.

Após 7 jogos, os encarnados são líderes, com 18 pontos, os mesmos que o, agora, FC Derby enquanto a Académica do Mindelo tem 15 pontos, está no terceiro lugar, após vencer o Batuque por 3-2.

O Amarante venceu o Falcões do Norte 2-1 e ascendeu ao quarto lugar com 11 pontos. Em quinto, o Batuque com 8 pontos.

Seguem o Castilho com 5 pontos e Falcões do Norte com dois pontos, está no sexto.

E o Ribeira Bote, continua a sua má campanha na cauda da tabela classificativa, os mesmos dois pontos, que a equipa de Chã de Alecrim.

EC