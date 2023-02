Silvia Gomes, empreendedora que vende emoções em caixa surpresa

Silvia Gomes, que reside em Monte Sossego, em São Vicente, viu seu serviço de decoração de festas decair-se em 2020, ano que a pandemia começou a devastar várias atividades económicas, afetando principalmente pessoas que sobrevivem de pequenos negócios. No entanto, esta mulher soube reinventar-se, procurando alternativas para obter seu próprio rendimento. Hoje a empreendedora leva caixas surpresas para aniversariantes, para pedido de namoro, pedido de desculpas, ou simplesmente um presente para um simples ato de carinho, entre outras ocasiões, a mando de quem quer proporcionar ou demonstrar algum carinho a pessoa especial.

O empreendedorismo na pandemia pode parecer um caminho bastante arriscado, considerando o cenário em que o país atravessa várias crises. Mas, enquanto alguns fecham as portas devido às dificuldades, outros começam novos negócios enxergando oportunidades no mercado atual.

Denominada Festa na Caixa Sivart Decor, este negócio da sanvicentina Silvia Gomes pretende demonstrar o quão “bom e gratificante” é surpreender as pessoas com cestas e mimos personalizados a pedido de outrem.

Para a empreendedora, mais do que um negócio, esta atividade faz com que Silvia Gomes faça parte do momento especial da pessoa que vai receber o presente. Também considera este negócio gratificante quando se está a lidar com reações, com emoções das pessoas.

“É super gratificante chegar a casa das pessoas e ser bem recebido e acolhido. É prazeroso fazer a entrega à pessoa . Para mim é um momento especial”, contou a nossa interlocutora que é mãe de dois filhos.

Silvia Santos diz que já perdeu o número de entregas feitas em vários pontos da ilha de São Vicente. Mas o que se sabe, é que diariamente são muitas e que por mês, no mínimo, 80 entregas, mas muito das vezes ultrapassa 100.

Já este mês de Fevereiro, que é marcado muito pelo Dia dos Namorados, os pedidos já estão todos preenchidos. A mesma acredita que neste mês os pedidos podem ultrapassar.

Apaixonada pelo que faz, Silvia salienta que ama trabalhar nesta atividade e pretende continuar o bom trabalho, já com ideias de brevemente ter um espaço próprio para a sua atividade e apostar no online.

“A partir de Janeiro comecei a focar somente nesta atividade. E como forma de ajudar outras pessoas a ganhar mais algum rendimento, conto com parceiros para que as entregas sejam feitas da melhor forma possível”, disse.

Antes de entregas de cestas, Silvia Gomes trabalhava com decorações de festas. Com o surgimento da pandemia, muitas festas foram proibidas, colocando em causa a continuidade das suas atividades. Já que nos primeiros tempos da pandemia as pessoas passaram a estar mais em casa, eis que surgiu a ideia de entrega de cestas e mimos a qualquer hora e qualquer lugar.

