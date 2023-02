Embarcação Holcim PRB vence a 2ª etapa da Ocean Race Mindelo/Cidade do Cabo

12/02/2023 22:21 - Modificado em 12/02/2023 22:21



A embarcação Holcim PRB, que venceu a primeira etapa da Ocean Race, volta a faturar e venceu a segunda etapa da prova, Mindelo/Cidade do Cabo, na África do Sul, tendo chegado há instantes na meta.

Depois de uma dura batalha nas últimas milhas, foi a equipa suíça do capitão Kevin Escoffier que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, seguida por Biotherm e 11th Hour Racing Team.

Na segunda posição ficou a Biotherm, na terceira posição 11th Hour Racing Team, no quarto lugar Team Malizia e na quinta Europa Team. As embarcações tinham partido de São Vicente no dia 25 de Janeiro.

A terceira etapa da prova será da Cidade do Cabo a Itajaí, no Brasil, num percurso de 12 mil, 750 milhas náuticas. A partida acontece no próximo dia 26.