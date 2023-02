Porto Novo/Ribeira das Patas: Queda de rocha está a criar pânico no seio dos moradores

12/02/2023 22:22 - Modificado em 12/02/2023 22:22

A queda de rocha, já há quase dois meses, na zona de Catano, na Ribeira das Patas, Porto Novo, Santo Antão, está a criar pânico no seio dos habitantes, que alertam às autoridades para esse facto.

“Há quase dois meses que frequentemente caem pedras nas imediações da nascente de Mauriça, na zona de Catano. Frequentemente, desabam rochas, deixando em pânico as pessoas”, explicou à Inforpress António Almeida, porta-voz dos moradores.

Avançou que do sítio onde saem as pedras está a formar-se um buraco, que tem dado azo às mais diversas especulações, mas que se trata de “uma situação que tem criado muita preocupação” às pessoas.

A queda das rochas está também a criar sobressaltos aos agricultores, já que caem nas parcelas agrícolas que ficam na zona de Mauriça, pondo em risco a vida dos lavradores.

Além disso, as pedras têm estado a destruir a conduta de água para o fontanário, adiantou a moradora, segundo o qual “realmente, a queda das rochas, além de pôr em perigo as pessoas, está a provocar as mais diversas reacções”.

“Estamos a assistir a uma coisa muita estranha. As pedras saem de um sítio, onde está a formar-se um buraco que está a deixar, no mínimo, curiosas as pessoas”, disse ainda a mesma fonte.

Há quem sugere aos geólogos que procurem analisar este fenómeno e expliquem às pessoas o que se passa na Ribeira das Patas, que se assemelha a uma cratera de um vulcão.

O presidente da Associação Integrado para o Desenvolvimento da Ribeira das Patas, Arlindo Delgado, pediu a “quem de direito” que ajude a entender o que se passa na zona de Mauriça, em Catano.

Os serviços da protecção civil desconhecem ainda esse facto.

Inforpress