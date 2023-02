Embaraço no financiamento de projectos é um dos grandes desafios para os jovens- AJEC

11/02/2023 16:55 - Modificado em 11/02/2023 16:55

O presidente da Associação Jovens Empresários Cabo Verde (AJEC) apontou na sexta-feira na Praia, o embaraço no financiamento de projectos como um dos grandes desafios para os jovens que querem empreender, tendo defendido a redução de burocracias para esta classe.

Lenine Mendes, que falava à imprensa no acto de comemoração do 14º aniversário da AJEC, começou por fazer um balanço “superpositivo” desta instituição que, desde a sua criação, tem enfrentado dificuldades, mas alcançado “enormes ganhos”, destacando o Regime Jurídico das Micro e Pequenas (Rempe) como uma das várias propostas da associação acatadas pelo Governo.

(…) Mas, é momento de continuar a consolidar porque a vitória ainda não está ganha na totalidade, continuamos com dificuldades, principalmente com a pandemia da covid-19 e guerra na Ucrânia que trouxe mais fragilidades para o sector produtivo cabo-verdiano”, ressalvou aquele responsável.

Nesta senda, Lenine Mendes destacou também dificuldades na obtenção de financiamento como um dos grandes desafios para os jovens, pelo que propôs a redução de burocracias a esta camada que procura financiamento ou aprovação dos seus projectos.

“Porque normalmente são jovens que não têm experiência e que não dispõem de nenhuma garantia a oferecer, porque estão no início e muitas vezes deparam com muitas burocracias para conseguirem financiamento”, disse o presidente da AJEC, para quem o Estado, através de Pro capital e Pró empresa, tem muitos programas, mas que não atingem de facto os que necessitam.

Defendeu ainda respostas “mais céleres” à classe que quer empreender porque muitas das vezes, comentou, se perde oportunidades, devido à morosidade das entidades.

“O Governo tinha que respeitar também as leis que existem relativamente a micro pequenas e médias empresas. Temos leis de contratação pública que não são respeitadas, e dispõem que deve ser reservada uma parte de contratação pública às empresas de Rempe, mas infelizmente não funciona”, assinalou.

Lenine Mendes apelou ao Governo que crie, condições para fazer face ao desafio da informalidade, isto é formalizar os trabalhos informais, com benefício de maior rentabilidade e maior organização no País, indicando que em Cabo Verde há muitas pessoas nestas condições.

“Outro desafio, é quando prestamos um serviço ao Estado e este geralmente demora a pagar pelo serviço e para a tesouraria de uma pequena empresa é muita e a empresa fica com muitas dificuldades”, listou, instando o Estado a ser mais célere no cumprimento das suas obrigações.

O presidente da AJEC frisou que são desafios que têm vindo a persistir há algum tempo, mas não são ultrapassados devido à má vontade de chefias intermediárias que não têm dado a “mínima atenção” a estas questões.

“O que percebemos é que há boa vontade do Governo, políticas em si não é tão mau, mas o problema está na execução destas políticas”, disse, defendendo a necessidade de consolidar e fazer as leis criadas funcionar para melhoria do negócio e do clima do empreendedorismo, com benefício de criar uma cultura empreendedora em Cabo Verde.

Anunciou ainda que brevemente a AJEC vai lançar a plataforma ´Go Fond`, que é uma plataforma de busca de financiamento muito usada noutros países.

“Permitirá a qualquer pessoa que queira e pode financiar, financie os projectos sem ir ao banco ou outras instituições tradicionais. A plataforma já está criada e operacional, mas ainda está na fase de incubação e de recolha de mais inputs para melhorá-la, ter financiamentos para colocá-la ao dispor da sociedade”, explicou.

TC/JMV

Inforpress/Fim