Está tudo encaminhado para que o jogo de 24 de Março possa ser no Estádio Nacional – ministro do Desporto

O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, garantiu hoje, na Cidade da Praia, que está tudo “encaminhado” para que o jogo de 24 de Março possa ser disputado no Estádio Nacional.

A garantia foi dada pelo ministro Carlos Monteiro, que falava aos jornalistas à margem da abertura da vigésima-terceira edição dos Jogos Escolares promovidos pelo Ministério da Educação através da Delegação do Ministério da Educação da Praia, em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude.

A infra-estrutura desportiva foi alvo de obras de remodelação, que incluíram a colocação de novo relvado sintético.

“Todo o dossiê das condições criadas no Estádio Nacional já está com a Federação Cabo-verdiana de Futebol que, neste momento, está a tratar com a Confederação Africana de Futebol (CAF), para a finalização desse processo de certificação”, explicou o ministro.

Neste sentido, avançou que da parte do Ministério do desporto não tem “nenhum problema” neste aspecto, mas que a única coisa que falta ser feita neste momento é a retirada dos andaimes que estão no local, mas que a Cooperação Chinesa que está a fazer a manutenção das obras está a tratar disso, e a partir do dia 16 o Estádio estará pronta para receber o jogo, um mês depois.

A mesma fonte considerou que a certificação é um processo normal e que a federação está “empenhada” no processo, pelo que estão a aguardar pelas próximas semanas em termos de decisões finais.

De referir que Estádio Nacional, na Praia, e o “Adérito Sena, em São Vicente foram interditados pela CAF, “por falta de certificação do relvado”, pelo que Cabo Verde tem estado a jogar “fora de portas” os amigáveis e os jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

Com capacidade para 15 mil assentos, dos quais cinco mil cobertos, o Estádio Nacional, inaugurado em 2014, ocupa uma área de 11.530 metros quadrados nos arredores da capital, tendo a sua construção sido financiada pela China.

