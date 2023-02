“Empoderamento Feminino” é o foco da Plataforma VDM Content da influencer Nadine Fortes

6/02/2023 20:04 - Modificado em 6/02/2023 20:04

A empresária e influencer digital, Nadine Fortes, conhecida pela sua marca Vaidosa D’Mais, lançou, através das mídias digitais, o que considera ser “inovador”, a Plataforma VDM Content. Uma plataforma voltada para o desenvolvimento comunitário, com enfoque primordial no empoderamento feminino.

Em nota de imprensa enviada a nossa redação, a influencer explica que o lançamento desta plataforma, que traz consigo uma linguagem e conteúdo destinada a todas as mulheres, acontece por meio dos canais de comunicação e redes sociais da marca Vaidosa D’Mais.

Entretanto, apontou, os primeiros passos já aconteceram durante todo o mês de Janeiro, onde “retornou ao já tão conhecido caminho da Inovação e criou uma campanha de lançamento da Plataforma Digital, denominada de VDM Content”.

“Esta é uma plataforma inovadora que pretende ampliar a marca Vaidosa D’Mais, para poder optimizar a forma como tem influenciado e empoderado as suas seguidoras”, refere o documento.

Na plataforma pode-se encontrar conteúdos de várias influenciadoras digitais e colaboradoras nos mais diversos assuntos, como a moda, beleza, bem-estar, estilo de vida, tendo inclusive um guia para as mulheres com pequenos negócios divulgarem e comercializarem os seus produtos.

Este projeto irá focar em elementos como a publicidade, promoções e divulgação de marcas, mas há também serviços de assessoria e consultoria dentro desse setor a serem considerados.

Com foco no empoderamento Feminino, e de mãos dadas com princípios morais, que a sociedade cabo-verdiana deve ter no que tange à compaixão, empatia e respeito, mas sempre num horizonte de criação de objetivos, negócios, aconselhamento motivacional, beleza, moda e life style.

Além deste foco no empoderamento da mulher africana e a sua expansão a nível internacional a VDM Content pretende levar consigo a responsabilidade social de promover o mercado económico Africano além fronteiras.

“Em suma, a iniciativa VDM Content, associa uma atitude benemérita para com a sociedade, aliada à criação de negócios, como forma de gerar altos lucros e continuar com o panorama do apoio ao empoderamento feminino, com base no desenvolvimento comunitário”, finaliza a nota.