Porto Novo: Dia do Pescador marcado pela entrega de nove botes recuperados e fibrados

6/02/2023 19:55 - Modificado em 6/02/2023 19:55

Enquadrado no Dia do Pescador, nove embarcações recuperadas e fibradas foram entregues no âmbito de um projeto da Associação dos Pescadores e da Câmara Municipal do Porto Novo, em Santo Antão, estimado em 700 contos, financiado pelo Ministério do Mar.

O ato central das comemorações também contou com a entrega de botes e equipamentos de pesca aos jovens que labutam neste setor.

Ao longo da semana aconteceu um leque de atividades para assinalar o dia, que culminou com a entrega de embarcações artesanais reabilitadas e fibradas para garantir mais segurança no mar.

O presidente da Associação dos Armadores de Pesca de Cabo Verde (APESC), João Lima, realçou a importância do setor da pesca para a economia de Cabo Verde e, reconheceu o papel deste setor que contribui diariamente para a melhoria da dieta dos cabo-verdianos. Porto Novo, é considerado o segundo município com maior número de embarcações.

Por outro lado opresidente da CMPN, Aníbal Fonseca, sublinhou que foi um dia especial para a classe que envolve os pescadores e peixeiras, pois eles têm sido uma parceira incondicional para alavancar o setor da pesca neste município e estão a dar uma contribuição extraordinária, criando riqueza, oportunidades de emprego e reforçando a segurança alimentar no Concelho.

O Dia Nacional do Pescador no Porto Novo foi marcado ainda por uma feira do mar, uma mesa redonda sobre a temática pesca e agricultura e entrega de motores de popa, redes de pesca e material de mergulho a jovens pescadores.

AC