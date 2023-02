Mata sogra à facada e senta-se em cima do corpo para fumar um cigarro

6/02/2023 19:50 - Modificado em 6/02/2023 19:50

A Mulher sofria de uma “forte depressão”. Cenário macabro foi descoberto pelo marido da suspeita, que era filho da vítima.

Parece uma cena de filme, mas não é. Uma mulher que matou a sogra, em Enna, Itália, foi apanhada pelo marido a fumar um cigarro, “calmamente”, em cima do cadáver, conta o Corrieredella Sera.

De acordo com o jornal italiano, Laura Di Dio, de 32 anos, confessou o homicídio às autoridades garantindo, contudo, que foi a sogra, Margherita Margani, de 62 anos, quem a atacou primeiro.

A tragédia ainda está a ser investigada. Mas o que se sabe até agora é que a relação entre nora e sogra era marcada por momentos tensos. Aliás, só recentemente é que estas tinham reatado laços, após anos sem se falarem.

Ao que tudo indica, Margherita terá convidado a nora para beber um café em sua casa e, inevitavelmente terão começado a discutir. A certa altura, Laura terá pegado numa faca de cozinha e esfaqueado a sogra no pescoço. Posteriormente, ainda a atacou com uma tesoura.

Margherita acabou por morrer no local. Francesco Arnone, marido da suspeita e filho da vítima, foi quem deu o alerta às autoridades. Ao entrar em casa da mãe, encontrou a mulher em cima do corpo da sua progenitora, “calmamente”, a fumar um cigarro.

Homicida sofria de depressão

Ainda segundo o jornal italiano, Laura sofria de uma “forte depressão”, agravada pelo nascimento do último filho. A depressão desta terá começado em 2018, quando o cunhado tentou matar o marido por este a ter agredido. Francesco acabou por não sofrer quaisquer ferimentos, mas o irmão acabou detido.

A partir desse momento, as relações entre a família ficaram tensas, especialmente, entre Margherita e Laura, que a considerou culpada da prisão do filho. Por causa disso, as mulheres não falavam há mais de quatro anos.