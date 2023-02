Embaixadora da Alemanha diz que “principal preocupação” é manter e desenvolver “boa relação” com Cabo Verde

A embaixadora da República Federal da Alemanha acreditada em Cabo Verde, Julia Monar, revelou à Inforpress que a “principal preocupação” do seu país é manter e desenvolver “uma boa relação” com o arquipélago.

À Inforpress, a também embaixadora da República Federal da Alemanha em Portugal, com residência em Lisboa, que inicia de hoje a quinta-feira, 09, uma visita a Cabo Verde, disse que a previsão é para subvencionar mais microprojectos este ano e seguir mais projectos de investidores alemães na área da energia renovável ou economia circular.

“A nossa principal preocupação é manter e desenvolver a boa relação entre os nossos dois países, Cabo Verde e Alemanha, mas também desenvolver projectos em comum, como por exemplo na área da mobilidade sustentável, na área das energias renováveis, na educação e formação profissional”, indicou.

Segundo Julia Monar, muitos países foram “gravemente afectados” pelo duplo choque da pandemia da covid-19 e o impacto da agressão da Rússia contra a Ucrânia, situação também que o seu país sabe que afecta Cabo Verde, especialmente o aumento dos preços da energia e o aumento de outros bens importados.

“Por conseguinte, apoiamos o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Governo de Cabo Verde para acelerar a transição energética e a Alemanha será um parceiro próximo e fiável neste processo”, frisou.

Nos quatro dias de visita, a embaixadora da Alemanha vai estar entre as ilhas de Santiago e São Vicente para, de entre outros pontos, discutir uma possível cooperação no domínio da formação profissional, inaugurar um microprojecto e apresentar o Prémio Franco-Alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022.

A embaixadora Julia Monar fez a sua primeira visita oficial a Cabo Verde em Setembro de 2022 com a entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, José Maria Neves, e encontros com vários membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

