Albertino Martins deixa Direção Nacional das Pescas e Aquacultura e passa a presidir o Instituto do Mar

5/02/2023 23:41 - Modificado em 5/02/2023 23:41



O técnico Albertino Martins, que liderava a Direção Nacional das Pescas e Aquacultura, é o novo presidente do conselho de administração do Instituto do Mar (IMar), no Mindelo, conforme informações avançadas pelo ministro do Mar.

Segundo Abraão Vicente afirmou hoje, no Mindelo, Albertino Martins, que também é técnico do IMar, substitui Malick Lopes que pediu saída do cargo para abraçar “novos desafios”.

Conforme o governante, escolheu-se alguém que já conhece a casa e também a Direção Nacional das Pescas e Aquacultura para se “aprofundar ainda mais” a relação entre investigação e planificação do sector.

O cargo de director Nacional das Pescas e Aquacultura passa a ser ocupado por Carlos Monteiro, também técnico do IMar, da secção de Estatísticas, e que, segundo Abraão Vicente, “é conhecedor do sector e conhece Cabo Verde de lés-a-lés”.

Os reajustamentos estão a ser feitos, assegurou a mesma fonte, “no sentido de se acelerar o sector e não deixar escapar as oportunidades que a transição para a economia azul constitui para Cabo Verde”, garantiu o ministro, adiantando ter uma equipa “muito competente” ao seu lado.

Inforpress