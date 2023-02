Edirlene Mota e os seus primeiros passos no carnaval mindelense: “Sonho concretizado”

Menina de Ribeirinha, Edirlene Mota, carinhosamente conhecida de “Patyrlene” ou “Paty” tem 27 anos e esta é a primeira vez que sai num grupo oficial de carnaval de São Vicente. Esta jovem é uma das musas do grupo carnavalesco Flores do Mindelo. Nesta sua primeira experiência foi convidada a se vestir de figura de uma “Musa”, aquela que desfila à frente — ou em cima — dos carros alegóricos. A jovem promete dar o máximo de si no dia 21 de Fevereiro, o grande dia.

Paty decidiu e prometeu que após a pandemia as participações não iriam ser somente no grupo mandingas, mas sim tornar-se numas das figuras do carnaval mindelense. Esta jovem está assim a realizar um sonho.

“Mas eu não estava empenhada em realizar este sonho, porque para mim somente a participação nos mandingas era suficiente. Depois que surgiu a pandemia, decidi que este era o momento”, contou “Patyrlene”.

Uma promessa que fez e hoje está à beira de o cumprir, através de um convite que veio da parte do grupo Flores do Mindelo.

A preparação tem acontecido de forma gradual, já que é necessário aprender técnicas para que no grande dia o bonito prevaleça do início ao fim do desfile, com o samba bem afinado. “Eu tinha uma noção, mas não era perfeita como uma musa deve ter”, conta a Paty que está confiante na sua evolução em termos do “samba no pé”.

O possível tem sido feito, apesar de haver horários incompatíveis com os ensaios e o trabalho. “Está sendo uma experiência muito boa, embora o horário do trabalho não seja muito compatível com o horário dos ensaios. Apesar disso, tenho praticado muito em casa”, enfatizou.

Para Edirlene, este está a ser um “desafio enorme” e com muita satisfação que vai conseguir dar resposta a este desafio, “porque estou a levar isto muito a sério” e promete fazer muito bem aquilo que é pedido.

A mesma conta que desde que entrou o mês de Janeiro as emoções têm estado à flor da pele, mas o que prevalece com certeza é aquilo que considera “gratidão” para o grande dia. “Independentemente daquilo que se reserva, ou de posições do grupo, isso não vai abalar meu sentimento de gratidão para este dia. Mais do que uma satisfação para o grupo, é uma satisfação pessoal”, finalizou.

AC – Estagiária