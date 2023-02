Ministro do mar apela aos pescadores para aderirem às oportunidades que estão disponíveis para os pescadores

O ministro do mar, lembrou os pescadores que estão abertas oportunidades de melhorarem as suas condições de trabalho e que devem aproveitá-las. Neste Dia do Pescador, 5 de Fevereiro, Abraão Vicente participou nas atividades desta manhã, no museu do mar situado no centro de Mindelo.

Nesta ocasião, o governante avançou que o Ministério do Mar tem estado a fibrar, a custo zero, botes de pescadores por forma a ter embarcações mais seguras e capazes de pescar mais longe e durar mais tempo. “Esta é uma oportunidade que quero que vocês aproveitem. É organizar, encontrar uma empresa que faça a fibragem aqui em São Vicente”, exortou.

Aproveitou ainda para lembrar que há uma linha de crédito com financiamento garantido de 50%. “É uma oportunidade para quem tem de comprar um bote ou motor e nós pagamos 50%. Esta é uma oportunidade que sabemos que muitas pessoas sabem que existe”, disse o ministro que acrescentou que os interessados podem dirigir-se às instalações do Diretor Nacional de Pesca.

Este dia foi marcado também por uma corrida de bote para assinalar o Dia do Pescador com prémios de 45 mil escudos para o primeiro classificado, 30 mil para o segundo e 21 mil para o terceiro classificado.

Em primeiro lugar ficou a embarcação de pesca artesanal “Arlete”, em segundo barco “Nazaré”, e na terceira posição ficou a embarcação “Maria”.

Atividades semelhantes que se podem realizar, pelo menos, uma vez por mês, conforme o governante. Esta é uma forma de “animar a Baía com os pescadores locais, de dignificar e de se comunicar com a classe do mar”.

Segundo o último recenseamento geral das pescas, levado a cabo pelo INE, Cabo Verde tinha no final de 2021 cerca de 3125 pescadores artesanais, 1403 armadores de pesca e 1881 vendedores de peixe.

Em termos de embarcações, os resultados apontam para a existência de 1434 barcos artesanais botes a motor e 1207 embarcações de pesca industriais e semi-industriais.

AC – Estagiária