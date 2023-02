Festival Sabor a Cabo Verde pela primeira vez em Portugal no seu 10º aniversário

3/02/2023 16:15 - Modificado em 3/02/2023 16:15

O Festival Sabor a Cabo Verde acontece pela primeira vez em Portugal no ano que completa 10º aniversário, e decorre em um dos hotéis da Costa da Caparica, a partir de hoje e durante três dias.

Programados estão workshops, debates e festas sociais com kizomba, danças tradicionais de cabo Verde, semba, danças tradicionais de Angola, afrohouse, ritmos latinos, entre outros, num evento com confirmação de Isaac Barbosa (Cabo Verde), Joana Machado (Portugal) e Kiki e Federica (Cabo Verde/Itália).

Mandela (Angola), Manu e Rosa (Espanha), Mestre Petchú (Angola), Ricardo Sousa e Paula Loureiro (Portugal), Sónia Duarte e Inês Miranda (Portugal), Tomás Keita (Guiné), Silá e Soraya (Cabo Verde), Zé Barbosa e Marta Miranda (Cabo Verde/Portugal), DJ Sarai, DJ Emanuelson e Dj Oceano também estão confirmados.

De acordo com a organização, o Festival Sabor a Cabo Verde acontece todos os anos em Outubro, na ilha do Sal, há dez anos e em Portugal, a ideia é juntar todos os artistas que ao longos deste anos fizeram parte do evento.

No final, haverá o sorteiro de uma viagem de uma semana para o festival em Cabo Verde que acontece na ilha do Sal de 30 de Setembro a 07 de Outubro.

