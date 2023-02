São Vicente: Clássico Mindelense – Académica é o jogo cabeça de cartaz da sexta jornada da primeira volta

3/02/2023 16:08 - Modificado em 3/02/2023 16:08

Neste sábado, 04, todas as atenções futebolísticas de São Vicente estarão viradas para o Estádio Adérito Sena. Embate entre Mindelense e Académica, da 6ª. e penúltima jornada da primeira volta, quer também são o 1º. e 2º. classificados. Lembrando que até a quarta jornada, dividiam a liderança com 12 pontos. Mas a Micá acabou por ficar para trás após derrota frente ao Derby e o Mindelense venceu o Amarante por 3-0.

O jogo do Soncent Superliga, a penúltima jornada da primeira volta, está previsto para se iniciar às 16:00 de sábado, 04.

O Mindelense, única equipa da prova que conta por vitórias os cinco jogos disputados.

Quadro dos jogos da 6ª. e penúltima da primeira volta:

Castilho – Derby (14:00) e Mindelense – Académica (16:00), no sábado, 04, e Batuque – Amarante (14:00) e Falcões do Norte – Ribeira Bote (16:00), no domingo, 05.

Na classificação, à entrada para a sexta e penúltima jornada da primeira volta, Mindelense é líder isolado, com 15 pontos, ou seja, a única só com vitórias, Académica e Derby somam 12 pontos, cada, Batuque e Amarante têm os mesmos sete pontos, Castilho quatro pontos e Falcões do Norte um ponto.

Ribeira Bote soma por derrotas os quatro jogos disputados, ou seja, ainda não pontuou