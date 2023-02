Porto Novo celebra o Dia do Pescador com um leque de atividades

3/02/2023 15:36 - Modificado em 3/02/2023 15:37

Para assinalar o Dia do Pescador em Porto Novo, a Câmara Municipal, a Associação dos Pescadores do Porto Novo, em parceria com o Ministério do Mar programou um leque de actividades para assinalar o dia do pescador, que se comemora a 5 de Fevereiro.



O destaque vai para a Feira do Mar que acontece hoje e amanhã no Mercado de Peixe de “Covada” e conta com a participação de várias instituições, tais como, o Instituto Marítimo e Portuário, Guarda Costeira, Startup Ocean Vision, Centro de Emprego de Santo Antão e o IMAR.



Na abertura da referida feira, hoje, 3, aconteceu a assinatura de um protocolo, um momento musical, logo de seguida a degustação de produtos de transformação de pescado. Já amanhã, 4, as mesmas iniciam com palestras, feira de instituições e também a degustação de produtos.



Ainda nesta sexta-feira, está agendada uma mesa redonda às 15 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal que tem como lema “Pescadores e agricultores uma aliança para o futuro de Santo Antão”.



As atividades centrais terão lugar no dia 5 de Fevereiro, na Aldeia Cultural “Nôs Reíz”, no centro da cidade do Porto Novo.



