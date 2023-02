Boa Vista: Incêndio destrói oito barracas e deixa moradores desalojados na zona de Pocilga

3/02/2023 15:32 - Modificado em 3/02/2023 15:32

Um incêndio que deflagrou hoje de madrugada, na zona de Pocilga, destruiu oito barracas e consumiu todos os pertences dos moradores daquela zona industrial da cidade de Sal Rei.

Esta informação foi confirmada aos meios de comunicação pelos moradores que vivem nas barracas construídas na zona de Pocilga, relatando que o incêndio terá iniciado por volta das 2:00 de madrugada e destruiu por completos as barracas, deixando desalojadas as pessoas que agora não “têm por onde ir”.

Segundo os mesmos, desconhecem como e em que circunstâncias se deu o incêndio que foi extinto após a chegada dos bombeiros e da polícia nacional.

Um dos moradores, Gracelino Graça, explicou que viu pela segunda vez os seus pertences em chamas, sendo que pertence ao grupo de antigos moradores da zona do Bairro de Boa Esperança que ficaram sem residência devido a um outro incêndio ocorrido naquele bairro da cidade.

Segundo o morador, decidiu ir morar na zona de Pocilga para ficar ao lado dos seus animais, justificando que, caso contrário, correria o risco de ser sempre roubado.

“Desconheço como terá iniciado o incêndio. Porque fui chamado e quando cheguei aqui o lume já havia alastrado pelas outras barracas, e não consegui resgatar as minhas coisas, porque o principal é a vida humana, logo não me arrisquei. Até as poucas roupas e outros escassos pertences que eu tinha ficaram tudo em cinzas”, contou, alegando aguardar por ajuda de terceiros, lamentou a perda de cinco crias de animais.

“Neste momento, sinto-me mal ainda, com este tempo frio que se faz sentir. Fiquei na rua, estamos sofrendo por aqui. Não sei se serei ajudado ou não, e neste sentido faço este apelo, porque não podemos ficar assim na rua. Estamos aqui porque não temos condições de pagar uma renda”, descreveu um outro morador, mais conhecido por Biguy.

Segundo alertou o morador, que é nadador-salvador, a situação é preocupante e apelou à solidariedade para com os moradores daquela zona que agora ficaram sem “amparo e sem rumo”.

Já outro morador, Arlindo Costa, que devido a problemas de saúde e financeiro se encontra desempregado, teme pela segurança no sítio que já esteve em chamas por várias vezes, onde criam os animais e fazem barracas para residir, alegando possibilidade de roubo dos seus animais e dificuldades financeiras para alugar uma casa um outro espaço.

“Estamos aqui hoje salvos, mas em alguma ocorrência de um incêndio poderemos não escapar. Espero que apareça alguma forma de nos ajudar para sairmos daqui. Já nos disseram que temos que sair daqui e que nos ajudam a fazer pocilgas noutro lugar, porque neste lugar já não dá para morar e criar animais”, informou, perspectivando igualmente ajuda para minimizar as perdas.

Em Julho de 2022, um incêndio ocorrido também na zona de Pocilga, área industrial da cidade de Sal Rei, carbonizou quase duas dezenas de animais e consumiu mais de uma dezena de pocilgas.

Inforpress