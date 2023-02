Procurada pela Interpol, Isabel dos Santos refugia-se no Dubai

A empresária angolana, Isabel dos Santos estará nos Emirados Árabes Unidos, onde detém um apartamento de luxo num condomínio Bulgari, construído numa ilha artificial.

A empresária angolana Isabel dos Santos estará, desde o anúncio de um mandado de captura internacional em seu nome, a 18 de Novembro, em permanência no Dubai. São estas as conclusões de uma investigação da Bellingcat, que verifica dados em fontes abertas.

Segundo avançou a SIC Notícias, esta sexta-feira, a organização holandesa terá recorrido a diversas técnicas forenses, entre as quais a geolocalização de fotografias e vídeos, assim como a comparação com imagens disponíveis na Internet, concluindo que Isabel dos Santos se encontra no Dubai, onde detém um apartamento de luxo num condomínio Bulgari, construído numa ilha artificial.

O mesmo meio notou que, nos últimos meses desde o anúncio da busca internacional em seu nome, a empresária angolana terá saído apenas uma vez dos Emirados Árabes Unidos, mais concretamente a 13 de Dezembro, para assistir ao jogo entre a Argentina e a Croácia, no Mundial do Qatar.

Recorde-se que a Interpol emitiu um mandado de captura internacional para extradição em nome de Isabel dos Santos, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola, a 3 de Novembro.

De acordo com o documento, Isabel dos Santos é procurada por suspeitas dos “crimes de peculato, fraude qualificada, participação ilegal em negócios, associação criminosa e tráfico de influência, lavagem de dinheiro”, arriscando uma pena máxima de 12 anos de prisão.

Noticias ao Minuto