Homem acusado de crime de ódio por matar mulher negra transgénero

2/02/2023 16:52 - Modificado em 2/02/2023 16:52

O caso remonta a 2019. A justiça entende que Pebbles La Dime ‘Dime’ Doe foi morta “devido à sua identidade de género atual e percecionada”.

As autoridades do estado norte-americano da Carolina do Sul acusaram, esta quinta-feira, dois homens pela morte de uma mulher transgénero, considerando que o alegado homicídio, cometido em 2019, cai no âmbito de um crime de ódio.

A acusação surge quase três anos depois de Pebbles La Dime ‘Dime’ Doe ter sido encontrada morta em Allendale, na Carolina do Sul.

A procuradoria do estado da Carolina do Sul, citada pela ABC News, acusou Daqua Ritter, um dos homens envolvidos, de matar Doe no dia 4 de Agosto de 2019 “devido à sua identidade de género atual e percepcionada”.

Ritter, de 26 anos, enfrenta uma possível pena de prisão perpétua só pela acusação de crime de ódio, mas enfrenta ainda crimes relacionados com o facto de mentir às autoridades quando questionado sobre onde estava na altura do crime.

O segundo homem, Xavier Pinckney, de 24 anos, foi acusado de dois crimes de obstrução de justiça, com a procuradoria a entender que este mentiu sobre ter-se encontrado com Ritter após o crime e omitindo aos investigadores que contactou a mulher no dia do crime.

A Human Rights Campaign (IRC) disse que a morte de Pebbles Doe foi o segundo homicídio de uma mulher transgénero na Carolina do Sul só no verão de 2019. A primeira pessoa morta nesse verão foi Denali Berries Stuckey, morta em North Charleston.

Ambas as mulheres, além de serem transgénero, foram também identificadas como afro-americanas.

Já o Departamento de Justiça aponta que é 2,5 vezes mais provável que uma pessoa transgénera seja alvo de um crime violento, do que uma pessoa cisgénero (uma pessoa cuja identidade de género corresponda ao sexo de nascença), nos Estados Unidos.

Noticias ao Minuto