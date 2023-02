Presidente da Associação de Guineenses no Sal confirma que é testemunha de tráfico de seres humanos na ilha a partir de 2000 e 2007

O presidente da Associação dos Guineenses na ilha do Sal, a propósito do regresso ontem de manhã dos cidadãos que chegaram numa piroga à ilha da Boavista, no dia 14 de Janeiro, revelou que é testemunha de tráfico de seres humanos a partir da ilha do Sal entre 2000 e 2007.

“Houve tráfico. Eu confirmo, porque na altura que viemos para CV houve tráfico de seres humanos com destino a Espanha. Houve pessoas que saíram daqui e que perderam a vida”, Silvino Mendonça em entrevista à rádio pública.

A fonte explicou que nos anos de 2000, 2002, 2003 e 2004, linhas que faziam a ligação a países da Europa, mas que saiam de países de África continental para Cabo Verde e depois seguiam para Europa em embarcações normais que não fossem pirogas.

Residente em Cabo Verde desde a crise político-militar na Guiné-Bissau em Novembro de 1998, Silvino Mendonça confessou que se recorda de amigos que perderam a vida na tentativa de chegar a Espanha.

“Lembro que uma vez foi levada cerca de 100 a 200 pessoas. O barco saiu do Sal, deu a volta à ilha de Santo Antão e chegou em Fiora. As pessoas desembarcaram com fome e nesta altura eu estava aqui. Conheci algumas pessoas, desde guineenses, senegaleses, cabo-verdianos no Sal”, contou.

O dirigente associativo que é hoje empresário na área de carpintaria a construção é um dos muitos emigrantes presentes ontem num encontro em Chã de Matias com o Presidente da República. José Maria Neves conclui amanhã a visita de trabalho que realiza na ilha do Sal desde terça-feira.

Importa referir que dois dos cidadãos imigrantes que deram à costa na ilha da Boavista estão detidos em Sal Rei para efeitos de investigação.

