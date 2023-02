Vitória Veríssimo é a nova comandante serviço nacional de da proteção civil e bombeiros da região norte

2/02/2023 16:50 - Modificado em 2/02/2023 16:51

A região norte do serviço nacional de proteção civil e bombeiros (Santo Antão, São Vicente e São Nicolau) já conta com uma comandanta. Esta nova responsável promete fazer um bom trabalho junto da população, com destaque para as escolas. Vitória Veríssimo tem residência na cidade de Mindelo.

“Eu pretendo trabalhar em estreita parceria em coordenação e articulação com a entidade da proteção civil municipal. Neste caso, é a Câmara Municipal e os bombeiros. Em relação a São Vicente há um vereador destinado à área da proteção civil”, disse Vitória Veríssimo que assegura que a coordenação será estreita com parceria direta à semelhança do que tem sido feito nesses últimos tempos.

Veríssimo estabelece que umas das prioridades da proteção civil é a capacitação da própria população em coordenação com os parceiros da proteção civil. O objetivo é melhorar a resposta a possíveis incidentes.

“Para terem consciência dos riscos que podem estar expostos tentar fazer junto das escolas os planos de evacuação, terem uma consciência do que é a proteção civil, terem consciência dos nossos atos, à nossa volta quais são os possíveis riscos.

Veríssimo advoga que a colaboração dos gestores escolares é decisiva. Por isso, as intenções é “criar programas de simulação, o dia da proteção civil, criar plano de evacuação da escola, nos diversos incidentes educar as crianças em situações de incêndios, enchentes, tremor de terra”, enumerou.

A mesma acredita que estas atividades passam por uma educação cívica de todos e a necessidade de ter sempre presente essas medidas. Para este comandante, essas “pequenas educações” precisam ser aprofundadas nas matérias escolares, junto dos gestores escolares e com os responsáveis das escolas para tentarem fazer essa sensibilização.

O comando da região norte da proteção civil vai ficar instalado no quartel dos bombeiros de São Vicente.