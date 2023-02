Carnaval Nacional 2023 recebe quase 12 milhões de escudos cabo-verdianos do governo

Como forma de estimular e incentivar os desfiles do carnaval 2023, que está agendado para o próximo dia 21 de Fevereiro, o governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), disponibilizou um montante de 11.800.000$00, após uma paragem de dois anos, devido à da pandemia da Covid-19.



O governo acaba de anunciar em uma publicação na sua página oficial, que o valor de 11.800.000$00 é o total disponibilizado a todos os grupos de carnaval do país. A nota explica como foi distribuído o valor.



A nota explica que desse montante, 5.000.000$00 é destinado à LiGOC-SV – Liga Independente dos Grupos Oficiais de Carnaval de São Vicente. Outros 2.400.000$00 aos três grupos de carnaval de Ribeira Brava de São Nicolau (Copa Cabana, Brilho da Zona e Estrela Azul), cabendo a cada um 800.000$00.



Os grupos de carnaval da cidade da Praia contam com o financiamento direto do MCIC, no valor de 1.200.000$00, repartido entre Samba Jó, Vindos do Mar, Vindos do Oriente e Bloco Afro Abel Djassy, no montante de 300.000$00 cada.



Em relação aos grupos de carnaval dos restantes municípios, onde a festa do rei Momo é celebrada como maior pujança, o MCIC disponibiliza, por município, um montante 2.400.000$00, através do edital, cabendo a cada câmara municipal um montante de 200.000$00.



De realçar que o financiamento para o carnaval nacional 2023 já foi totalmente disponibilizado, tanto à LiGOC-SV, aos grupos de carnaval de Ribeira Brava (São Nicolau) e cidade da Praia, como também às restantes câmaras municipais.



O financiamento ao Carnaval 2023 enquadra-se no programa de desenvolvimento da Cultura e das Indústrias Criativas, uma iniciativa que elege o setor das indústrias criativas como pilar importante do crescimento económico e de afirmação do país no contexto internacional.



