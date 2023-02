Lançado concurso internacional “e POP” sobre crise ambiental aberto ao público geral

2/02/2023 16:49 - Modificado em 2/02/2023 16:49

O concurso internacional “e POP”, com vista a dar voz a todos que enfrentam crise ambiental, acontece este ano pela primeira vez em Cabo Verde e Guiné Bissau e é aberto à população em geral.

O concurso lançado hoje vai até o dia 20 de Abril, ou seja, os trabalhos devem ser entregues através do site do e POP Net Work até esta data, e em caso de dúvidas os participantes podem entrar em contacto com a coordenação através das suas redes sociais.

Organizado pela Radio France Internationale (RFI) e seus parceiros, o concurso, lançado em 2017, já vai na sua quinta edição e é aberto a todas as pessoas, incluindo cineastas e realizadores amadores talentosos empenhados na produção de vídeos.

Estas informações foram avançadas em conferência de imprensa pelo coordenador do concurso “e POP” em Cabo Verde e Guiné-Bissau, Eddy Correia, que frisou que a competição é uma forma de sensibilizar sobre as questões de ambiente e mudanças climáticas.

“Podíamos organizar por exemplo uma conferência, convidar especialistas para vir falar sobre esses assuntos, mas pensamos que este concurso é uma forma de atingir um público mais jovem de forma mais fácil e mais moderna”, sublinhou.

A ideia, conforme ajuntou, é dar palavras àqueles que sofrem directamente das consequências das mudanças climáticas.

“Queremos que os jovens participem muito, eles que usam telemóvel todos os dias podem com os seus telemóveis fazer uma filmagem de forma horizontal. Podem ouvir testemunhos de pessoas mais idosas por exemplo para saberem como era a situação antigamente, que mudanças houve ao longo dos tempos e que consequências trouxe para suas vidas”, explicou o coordenador.

Para participar é muito simples, como disse, basta gravar um vídeo de máximo três minutos, formato horizontal 16:9, sem texto no ecrã, sem música e feito em torno de um testemunho “claro e compreensível”.

Quanto à tradução dos trabalhos, os participantes “podem ficar descansados” porque serão traduzidos pelo próprio coordenador.

Segundo aquele responsável, o júri é composto por profissionais e parceiros de RFI, e o prémio mais importante é de 4.500 euros de bolsas de produção, mas há outros vários prémios como “especial jovem realizadora”, que é uma forma de incentivar jovens mulheres de até 25 anos a participar neste concurso.

O vídeo vencedor do grande prêmio “e POP” vai passar nos festivais internacionais sobre ambiente e mudanças climáticas e o autor irá para França receber seu prémio, revelou Eddy Correia, sublinhando que os vencedores serão anunciados em Julho deste ano.

Inforpress