Cabo Verde no Top 25 dos “destinos em alta” para se conhecer de 2023 – Tripadvisor

2/02/2023 00:32 - Modificado em 2/02/2023 00:32



A plataforma de guia de viagens mundial, Tripadvisor, colocou o arquipélago de Cabo Verde entre os 25 destinos mais atractivos para se conhecer em 2023 e conotado como um dos “refúgios” mundiais “em alta”.

A Tripadvisor, que apresenta Cabo Verde entre outras paragens como Cuba, Ilhas Maurícias, Chiang Mai (Tailândia), Baku (Azerbeijão), referiu-se mais concretamente à ilha do Sal, na 18ª posição, um lugar descrito como sendo só praia e com areia branca, que se “estende ao longo das transparentes águas turquesa, perfeitas para um dia preguiçoso tomando sol, ou praticando desportos aquáticos radicais”.

Segundo a mesma fonte, na ilha mais turística do arquipélago, os mergulhadores e praticantes de “snorkel” vão poder observar uma grande variedade de peixes tropicais, tartarugas e golfinhos e em terra seca, os pequenos e crescidos “vão se maravilhar com a miragem Terra Boa, uma ilusão de óptica que evoca um lago tranquilo em meio a uma grande planície”.

A nomeação foi feita com base nas críticas, nas opiniões dos viajantes e nas classificações recolhidas pelo Tripadvisor ao longo dos últimos 12 meses.

Uma distinção, que, conforme o Instituto do turismo de Cabo Verde (ITCV) reagiu em comunicado, é um “sinal da dinâmica que o País está tendo em torno do cumprimento dos objectivos da retoma turística no arquipélago”.

O ITCV assegurou ainda que, segundo o plano estratégico de marketing do turismo, num cenário conservador, Cabo Verde deverá recuperar os números de chegadas de turistas do período pré-covid-19, em 2024, na base de três cenários diferentes, e perseguindo quatro objectivos principais baseados num modelo de crescimento sustentável, sendo estes o aumento das chegadas, a diversificação, a descentralização e a sustentabilidade.

De acordo com a nota, o instituto continua a contar com o “pleno engajamento de todos”, no sentido do País continuar a ser o destino “de preferência dos viajantes e a merecer, continuamente, as melhores notações do mercado de turismo internacional”.