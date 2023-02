Investigadores cabo-verdianos e portugueses revelam em estudo primeiro berçário de múltiplas espécies de tubarões em Cabo Verde: “uma área chave para várias espécies ameaçadas”

2/02/2023 00:17 - Modificado em 2/02/2023 00:18



Um estudo recente desenvolvido por investigadores portugueses e cabo-verdianos, revelou uma zona de berçário de tubarões na baía de Sal Rei, ilha da Boa Vista, Cabo Verde.

O local, conforme estudo publicado na revista internacional Frontiers in Marine Science alberga juvenis de várias espécies ameaçadas, incluindo o icónico tubarão-martelo.

O estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto de investigação NGANDU, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento, trata-se de uma região única no Atlântico Este.

“A identificação e proteção de áreas de berçário é crucial para a conservação dos tubarões, um dos grupos de animais mais ameaçados a nível mundial, afirmou Rui Rosa um dos investigadores.

Através da monitorização da captura incidental de tubarões, e da integração das observações e conhecimento de pescadores locais, a equipa de investigadores portugueses e cabo-verdianos (Ciências ULisboa, MARE/ARNET, Associação Sphyrna, AIMM, Inspeção Geral das Pescas de Cabo Verde, Universidade Técnica do Atlântico, NOVA-SBE, University of St Andrews) evidencia o uso consistente e preferencial desta zona por recém-nascidos de, pelo menos, cinco espécies de tubarões –

todas elas sob risco iminente de extinção, de acordo com a União Internacional para a

Conservação da Natureza.

“A relevância da região é claramente reconhecida pela comunidade local de pescadores” salienta Rui Rosa, professor de Ciências ULisboa e líder do estudo. Sendo também utilizada por mamíferos e tartarugas marinhas, “a proteção da baía de Sal Rei será importante não só para os tubarões, mas para a conservação de toda uma diversidade de organismos marinhos altamente carismáticos e para o uso sustentável dos recursos marinhos na região” acrescenta.

O estudo foi publicado na revista internacional Frontiers in Marine Science e pode ser

consultado na íntegra aqui:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2023.1077748/full