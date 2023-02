EUA: Idosa de 96 anos encontrada morta dentro de congelador

1/02/2023 17:23 - Modificado em 1/02/2023 17:23

A mulher morava em Chicago com a filha, que era a senhoria do prédio. São desconhecidas as causas da morte.

Apolícia de Chicago, nos Estados Unidos, encontrou na segunda-feira o corpo de uma idosa de 96 anos no interior de um congelador, numa garagem de um prédio residencial.

Segundo noticiou o Chicago Sun-Times, citado pela Associated Press, autoridades foram chamadas ao local depois de um familiar, que vivia noutro estado, ter alertado para a falta de resposta da mulher.

O incidente ocorreu perto do bairro de Portage Park, um subúrbio da grande cidade norte-americana, onde habitam mais de 2,6 milhões de pessoas.

A polícia teve de forçar a entrada no apartamento do primeiro andar, deparando-se mais tarde com o congelador, na garagem.

A mulher foi identificada como Regina Michalski. No apartamento vivia também a sua filha, que era a senhoria do prédio.

A neta, Diane Michalski, disse ao jornal local de Chicago que viveu num apartamento do segundo andar e não via a avó ou a tia há cerca de 20 anos. “Ela não merecia acabar desta forma”, afirmou.

Ainda não foram feitas quaisquer detenções e a polícia está a investigar o incidente.

