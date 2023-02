Covid-19: Verdefam inicia campanha de informação e sensibilização para vacinação

1/02/2023 16:59 - Modificado em 1/02/2023 16:59

A Associação Cabo-verdiana para a Proteção da Família inicia hoje uma campanha de informação sobre covid-19 e sensibilização para a vacinação até o fim de março. Vão ser abordadas 292 mil famílias, ou seja 60% da população de Cabo Verde. O presidente da Verdefam esclarece que se trata da concretização em Cabo Verde do projeto Pacto África de parceria de vigilância sanitária e mobilização para a vacinação contra a covid-19.

Francisco Tavares revela que vão estar no terreno 250 voluntários devidamente treinados.

O projeto Pacto África que ora se apresenta vai ser desenvolvido numa parceria entre Verdefam, o Instituto Nacional da Saúde Pública (INSP) e o Instituto de Investigação Sanitária Vigilância Epidemiológica e Formação do Senegal.

Quanto à campanha em si, conforme o presidente da Verdefam, a mesma melhorou a cobertura vacinal contra a covid-19.

“Desta forma vamos contribuir para melhorar a performance de Cabo Verde e dar assim a nossa contribuição para que o país continue a liderar no combate a pandemia em Africa”, sublinhou.

Amanhã os 250 técnicos vão iniciar uma ação de capacitação com especialistas do INSP, e com uma equipa técnica do Senegal, que já está em Cabo Verde, e um pessoal da Verdefam.

O impacto global desta campanha de sensibilização e vacinação contra a covid-19 deve ser avaliada no final de março

Francisco Tavares apela ao engajamento das famílias cabo-verdianas para que o país continue no destaque em África no combate à pandemia.

Neste momento, o total de doses administradas é de 859.940. Cerca de 308.720 pessoas estão totalmente vacinadas, o que corresponde a 56,1% da população. Estão registadas neste momento 356.734 pessoas vacinadas com a primeira dose e relativamente a dose de reforço administrado cerca de 749 pessoas já receberam a vacina. Atualmente o país conta apenas com cinco casos de covid-19.