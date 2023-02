Pão e combustíveis mais caros: Observatório da Cidadania Ativa pede uma boa racionalização dos meios do Estado

1/02/2023 15:54 - Modificado em 1/02/2023 15:54

O mês de fevereiro entrou já com altos preços do pão e dos combustíveis. Uma situação que o Observatório da Cidadania Ativa aproveita para pedir mais atenção por parte do governo, quando os mais afetados são as famílias mais vulneráveis.



Para esta organização não governamental, o aumento do preço do pão e dos preços dos combustíveis são duas “bombas” logo à entrada do mês de fevereiro.



Em São Vicente, alguns estabelecimentos comerciais já estão a vender o pão a 25$00, por conta do aumento do preço do saco de farinha de trigo de 50 kg para 4.100$00. Em algumas ilhas há diferentes preços o que, sublinhou, coloca a população perante a questão da regulação e/ou a necessidade de rever a missão da IGAE.



Os combustíveis, também, estão hoje mais caros, um aumento de 4,5%. Aumento esse que também tem impacto na produção do pão, já que muitas padarias usam forno que funcionam com eletricidade e combustível.



Os preços afixados, ontem, pela Autoridade Reguladora da Economia (ARME), indicam que as garrafas de gás de 3KG custam, agora, 439 escudos, as de 6Kg, 924 escudos e as garrafas de gás de 12,5Kg passam a custar 1.924,00 escudos.



É neste sentido que o Observatório da Cidadania Ativa apelo ao Governo para dar “especial atenção” às famílias mais carenciadas, bem como “apostar fortemente, numa boa racionalização dos meios do Estado, liberando assim recursos para mitigar os efeitos que essas crises estão a ter no custo e na qualidade de vida dos cidadãos”.



A ONG também aproveitou para desafiar Deputados para, em sede de debate parlamentar e, de forma consensual, “reverem as competências da IGAE para que esta Instituição possa ter maior capacidade de regulação dos preços, nomeadamente dos produtos básicos”.



