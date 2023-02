São Vicente: Instituto Nacional de Saúde Pública forma profissionais em gestão de resíduos hospitalares

O Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) realiza a partir desta quarta-feira, em São Vicente, uma formação em Gestão dos Resíduos Hospitalares, informou a instituição.

Em nota enviada à Inforpress, o INSP explica que esta formação, que tem a duração de três dias, acontece no âmbito do projecto “Reforço da gestão de resíduos hospitalares no quadro da resposta à Covid-19”, financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

O evento, que decorre sob o lema “capacitando para o reforço da segurança sanitária”, visa dotar os serviços de saúde de melhores capacidades no que tange à gestão de resíduos hospitalares nas suas diferentes etapas.

O objectivo da formação, segundo o instituto, é contribuir para a segurança dos profissionais, dos utentes e da comunidade em geral e, deste modo, actuando para o reforço da segurança sanitária no País.