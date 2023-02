PR diz estranhar alguma agressividade e discursos mais desrespeitosos dirigidos à sua pessoa

31/01/2023 23:41



O Presidente da República, José Maria Neves, disse hoje, que evita comentar declarações “menos elegantes” a seu respeito, considerando que o Presidente da República tem de ter “forte contenção”, mas estranha alguma agressividade e discursos mais desrespeitosos.

José Maria Neves fez essas declarações, à margem de uma visita oficial de três dias ao Sal, depois de um encontro com o presidente da câmara, Júlio Lopes, quando instando a pronunciar-se sobre o assunto.

“É preciso muita contenção. Estranho alguma agressividade, às vezes discursos mais desrespeitosos de alguns, mas é o campo político que nós temos. Isso só mostra o nível de desafios que temos pela frente”, comentou, o mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana, compreendendo que há que haver muita serenidade, pedagogia política e educação para a cidadania.

E é nesta base, reiterou que, enquanto Presidente da República, tem pautado para não comentar as declarações de governantes, dirigentes políticos, autarcas, deputados, ou de funcionários públicos.

“Para podermos ter um ambiente cada vez mais elevado, tranquilo e adequado ao exercício da política e das diferentes funções, aqui a nível dos órgãos de soberania”, frisou, enfatizando que a ideia é continuar com a mesma “serenidade, muita paciência, e sobretudo com um espírito pedagógico muito forte”.

Adivinhando que haverá “sempre excessos”, uns compreendendo, outros não, José Maria Neves renovou que nestas situações é preciso ter paciência para se encontrar os “equilíbrios necessários”.

Questionado, por outro lado, como tem sido a coabitação, nesse seu primeiro ano de mandato como Presidente da República, José Maria Neves responde que “normal”, já que a política é sempre uma aprendizagem.

“Vamos aprendendo, ver qual é a atitude, comportamento, dos diferentes actores, nos vários momentos, mas globalmente, a coabitação tem funcionado bem, e temos feito um esforço para dialogar, cooperar e para encontrar as melhores soluções para o País”, observou.

No Sal para se inteirar da realidade socioeconómica da ilha, pós- pandemia da covid-19, disse que o encontro esta manhã com o edil Júlio Lopes, foi “excelente”.

“Há boas novas, há coisas muito interessantes que estão a ser feitas no terreno e há investimentos também na habitação, requalificação urbana, há notícia da reabilitação das estradas Santa Maria/Espargos/Palmeira… portanto são boas notícias.

“Coisas boas”, conforme salientou, com as quais se regozija, apesar das dificuldades, admitiu, na área social, da habitação, educação, e alguma violência que ainda existe na sociedade.

“Que será, com certeza, um trabalho comum da câmara, do Governo, e das famílias. É preciso insistir que as famílias, cada um deve assumir as suas responsabilidades”, concluiu.

