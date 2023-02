HAN realiza com sucesso a primeira cirurgia de prevenção dos acidentes vasculares cerebrais

A equipa de Cirurgia Vascular do Hospital Agostinho Neto, na Praia, realizou no passado dia 24 de janeiro, com sucesso a primeira cirurgia de endarterectomia de carótidas em Cabo Verde.

A endarterectomia carotídea é um tratamento cirúrgico para a doença da artéria carótida. As artérias carótidas são os vasos sanguíneos principais que transportam sangue e oxigênio para o cérebro.

Durante uma endarterectomia de carótida, o médico remove cirurgicamente a placa que obstrui a passagem do sangue na artéria carótida, fazendo uma incisão no lado do pescoço sobre a artéria carótida afetada.

A artéria é aberta e a placa é removida. Após retirada da placa a artéria é fechada restaurando o fluxo de sangue normal para o cérebro.

Na doença aterosclerótica da artéria carótida, estas artérias tornam-se estreitadas por formação de placas de gordura e cálcio no seu interior. Isso reduz o fluxo de sangue para o cérebro e pode causar um acidente vascular cerebral isquémico (AVCI) ou um ataque isquémico transitório (AIT).

A estenose da artéria carótida interna (vaso responsável pela irrigação do cérebro) é uma importante causa de episódios isquémicos transitórios e infartos cerebrais. A causa mais comum da estenose carotídea é a aterosclerose (que são placas de gordura e cálcio), responsável por 10% a 20% dos casos de acidentes vasculares cerebrais isquémicos.

Os pacientes ameaçados de infartos cerebrais podem ser previamente identificados e direcionados a tratamentos específicos e o tratamento da estenose carotídea constitui num dos pilares da prevenção dos acidentes vasculares cerebrais.

Com esse feito, o HAN deu mais um passo importante na prevenção de novos casos e tratamento de Acidente Vascular Cerebral.

Para o Conselho de Administração do Hospital Dr. Agostinho Neto, isto representa mais um marco histórico, um passo importante no fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde.

“O HAN continua focado em continuar a reforçar as condições técnicas para intervenções cirúrgicas desta complexidade trazendo assim, melhores opções para os casos nacionais e neste sentido, parabeniza os especialistas do Hospital e deseja breves recuperações à paciente”.