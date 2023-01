EUA recolhe 22 mil quilos de salsichas contaminadas com listeriose

31/01/2023 18:16 - Modificado em 31/01/2023 18:16

O produto foi produzido entre Maio e Novembro do ano passado, e tem sido vendido até Janeiro, havendo a possibilidade de vários consumidores terem as salsichas contaminadas no seu frigorífico.

A autoridade norte-americana que supervisiona o controlo alimentar anunciou, no domingo, que ia recolher mais de 22 mil quilos de carne, especialmente salsichas prontas a comer, devido a uma possível contaminação com a bactéria da listeriose.

Em comunicado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, através da agência de Segurança Alimentar e Serviço de Inspeção (FSIS, na sigla em inglês), anunciou que os produtos de carne poderão ter sido adulterados com a bactéria, tendo descoberto o problema “durante uma inspeção de rotina às atividades”.

“A FSIS descobriu o problema durante uma inspeção de rotina às atividades, quando a ‘listeriamonocytogenes’ foi encontrada em superfícies onde o produto esteve em contacto”, disse a agência, citada pela ABC News.

Os produtos incluídos no processo foram produzidos entre os dias 23 de Maio e 25 de Novembro de 2022, tendo sido vendidos por todo o mundo até ao dia 17 de Janeiro de 2023.

A autoridade demonstrou ainda a sua preocupação com o facto de “algum do produto estar nos frigoríficos dos consumidores”.

“Apela-se aos consumidores que compraram estes produtos que não os consumam. Devem ser deitados ao lixo ou devolvidos ao local de compra”, acrescentou.

Apesar do aviso perentório, o governo norte-americano não confirmou quaisquer reações adversas ao consumo destas salsichas.

A listeria é uma bactéria que provoca a listeriose, uma doença. Segundo o site do SNS24, esta trata-se de uma infeção, “cuja transmissão está associada à ingestão de alimentos contaminados”. “Geralmente, a doença não é difícil de tratar e a infeção pode até desaparecer sem tratamento. No entanto, para alguns grupos, a contaminação por esta bactéria pode representar um risco maior e provocar efeitos da doença mais graves”.

Entre os sintomas está a possível ocorrência de febre, calafrios, náuseas, vómitos, diarreia e dores musculares.

Noticias ao Minuto