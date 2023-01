UCID considera que o governo tem tido uma “postura insensível” face ao excessivo aumento de custo de vida no país

Na manhã desta terça-feira, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática afirmou que o último debate no parlamento com o tema“A inflação e o seu impacto na vida dos cabo-verdianos”, não passou de “Retórica e tímidos esclarecimentos pelo PM”. O partido afirmou estar preocupada e agastada com esta “postura insensível” do governo, quanto à subida permanente dos preços de todos os produtos.

Na conferência de imprensa realizada hoje, na sede do partido em Monte Sossego, o presidente João Santos Luís mencionou um dos pontos que tem sido assunto do momento é que o aumento do preço do trigo tanto para utilização doméstica, como para indústria de panificação em 42% (de 2.890$00 para 4.100$00) e 36% (de2.890$00 para 3.936$00), respetivamente.

Os democratas-cristãos esperavam até ao momento que o governo tomasse algumas medidas adicionais a fim de evitar o alastramento da pobreza e da extrema pobreza no país.

“Lançamos um sério desafio ao governo e ao próprio PM para adotarem uma postura de ponderação e de respeito e que sejam mais sensíveis e abertos aos problemas que afetam o país e a população cabo-verdiana no seu todo”, apontou o líder da UCID.

A previsão, segundo a UCID, é que em 2023 os efeitos da tripla crise vão continuar e que pouco importa saber se a economia vai crescer acima dos 10% em 2023.

O político reconhece que o governo vem anunciando algumas medidas de mitigação das crises junto das famílias, “mas as mesmas ainda estão muito aquém do que o governo pode fazer, ou seja, o governo tem margem para ir muito mais longe”.

No entanto, frisou que estas medidas têm tido um “tímido impacto” na redução dos preços dos produtos, quando se está perante “salários de miséria” que não conseguem acompanhar o aumento dos preços.

Por forma a evitar uma degradação em massa da qualidade de vida da população, a UCID pede mais uma vez ao governo para a tomada “urgente”de medidas adicionais de mitigação, com destaque para as camadas mais vulneráveis economicamente.

Com isso, o partido propõe a continuação da Subsidiação do Trigo, a retirada em 2023, dos 5% da taxa de importação dos 2000 produtos, contenção dos gastos de funcionamento da máquina do estado, e melhoria da atualização do salário dos trabalhadores

“A UCID aguarda com serenidade pela sensibilidade do PM e do seu governo para implementação das medidas propostas pelo partido, para o ano de 2023, por forma a que não haja uma degradação mais acentuada da qualidade de vida do povo cabo-verdiano”, finalizou João Santos Luís, presidente da UCID.

