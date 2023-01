Portuguesa VisionWare aposta em nova vaga de recrutamento e reforça serviços a partir de Cabo Verde

31/01/2023 09:52 - Modificado em 31/01/2023 09:53

Porto, 30 de janeiro de 2023 – A VisionWare, empresa tecnológica 100% portuguesa dedicada à Segurança de Informação e Cibersegurança, encontra-se em novo processo de recrutamento tendo em vista o reforço da sua equipa local no escritório da Praia, em Cabo Verde.

A contar já com cerca de 30 colaboradores neste país, a VisionWare promove uma nova vaga de recrutamento para dar resposta ao crescimento de negócio, prevendo um reforço da sua equipa, numa primeira fase na cidade da Praia, alocando mais 10 a 15 colaboradores, e posteriormente, no desenvolvimento do seu plano de expansão para o polo no Mindelo. Os processos de recrutamento atualmente em curso, incidem sobretudo na equipa de SOC – Security Operations Center -, como forma da VisionWare trabalhar a partir de Cabo Verde para todo o Mundo.

Nas palavras de Bruno Castro, Fundador & CEO da VisionWare, “esta nova aposta nos recursos humanos e nos melhores talentos em IT em Cabo Verde, justifica-se também pela qualidade e dedicação dos técnicos cabo-verdianos, os quais acabam por conseguir trabalhar de forma transversal todas as geografias onde a VisionWare detém operação comercial, com destaque ainda para as suas qualidades inequívocas ao nível do “perfil humano”, a par da competência técnica”.

De relembrar que, já em novembro passado, a VisionWare lançou uma nova área de serviço – o VisionWare Threat Intelligence Center –, o qual já se encontra em pleno funcionamento, contando com especialistas de Portugal e também de Cabo Verde. Trata-se de um serviço complementar da VisionWare, o qual posiciona a empresa na vanguarda da disponibilização de soluções diferenciadoras ao nível da cibersegurança com uma componente de strategic intelligence.

A VisionWare tem efetuado um esforço significativo junto do mercado cabo-verdiano e dos seus principais stakeholders para a promoção de um alinhamento sobre as melhores práticas de segurança, nomeadamente, na adesão e cumprimento das diretivas de segurança preconizadas pela União Europeia. A VisionWare tem estado aliás, lado a lado com os seus clientes e parceiros em Cabo-Verde a contribuir para uma crescente sensibilização face à conformidade com o RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados – tendo em conta a recente obrigatoriedade de nomeação de um DPO (Data Protection Officer) de acordo com as normativas europeias.

Com uma estratégia de negócios internacional “bem-sucedida”, marcada por uma atividade regular e crescente em Cabo Verde desde o ano 2007, a VisionWare tem apoiado inúmeras entidades e organizações cabo-verdianas ao longo destes últimos 16 anos de experiência, em particular, na área dos serviços de cibersegurança em empresas do setor financeiro, seguros e principalmente na Administração Pública através dos seus contactos com o Governo de Cabo Verde, a par com a estreita relação de parceria e sinergias estabelecidas com o NOSi – Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, sendo a VisionWare, a única empresa portuguesa a integrar o seu programa de estágios profissionais anuais, numa clara aposta no talento e valorização dos recursos humanos cabo-verdianos.