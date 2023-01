Nilton Silva é eleito novo Primeiro Secretário do Sector Norte do PAICV em São Vicente

30/01/2023 16:42 - Modificado em 30/01/2023 16:43

A X Conferência do Sector Setor Norte do PAICV, em São Vicente, foi realizada no sábado, dia 28 de Janeiro de 2023, na qual foi eleito Nilton Silva que passa a ser o novo Primeiro Secretário deste setor.

Esta reunião maior do Sector Norte, conforme uma nota enviada à nossa redação, tinha por objetivo a renovação dos Órgãos do partido referentes a este Sector que contou com 137 delegados, entre natos e eleitos nos grupos de base.

A Conferência teve como ponto mais alto a eleição do seu primeiro secretário, Nilton Silva e do novo Conselho de Setor, que “foram eleitos com 97,8% dos votos, numa eleição em que apenas houve a candidatura de uma única lista.”

“O novo Conselho de Sector, apresenta um excelente equilíbrio de género e uma ótima representação inter-geracional”, sublinhou.

A Conferência enquadrou-se no programa de reorganização e reestruturação partidária, que vem sendo implementado pelo PAICV, desde a eleição da Comissão Política Regional, em Fevereiro de 2022.

Ainda neste evento foram renovados os setores Norte, Setor e Sul e a JPAI, faltando somente os órgãos referente às mulheres do PAICV em SV, que acontecerá até ao próximo mês de Março.

“A principal responsabilidade imediata dos Sectores será a reorganização de parte dos grupos de base que ainda não estão renovados”, refere o documento.

AC