Balanço positivo do Festival de Arte Capoeira em Mindelo

30/01/2023 16:37 - Modificado em 30/01/2023 16:37

O Festival de Arte Capoeira chegou ao fim, após quatro dias de muitas atividades que juntou 70 alunos no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente, de 26 a 29 de Janeiro. O graduado Pirralho, Nailton Lopes, faz balanço positivo destas atividades dedicadas aos alunos capoeiristas (adultos e crianças) que estiveram sob a orientação do mestrando brasileiro Cascão.

Durante estes dias, segundo Nailton Lopes, em declarações ao Notícias do Norte, o evento decorreu da melhor forma, com a adesão de alunos e seus familiares. “As crianças e os adultos se mostraram motivados. Houve um bom feedback por parte dos pais presentes nas atividades. Por isso, o balanço é muito positivo”, comentou este responsável.

O objetivo de deixar todos motivados foi alcançado e que se conseguiu mostrar aos pais o trabalho que se tem desenvolvido com as crianças. A satisfação, disse, foi de todos que estiveram envolvidos nas atividades.

No último dia, domingo 29, aconteceu na Praça Nova uma roda de encerramento com alunos e com muita adesão do público. “A ligação entre as crianças, adultos e familiares foi muito positivo porque muitas das vezes as pessoas não entendem muito desta modalidade e quando vêm como é praticado muitos acabam por apaixonar por esta prática”, observou.

A organização disse ter conseguido fazer cumprir o tema deste ano que é “Família”, conseguindo arrastar para as atividades o propósito destas últimas edições e criar um ambiente familiar.

Importa referir que o pavilhão Seixal na ilha Boavista também recebeu de 23 a 25 de Janeiro esta cerimónia que foi organizada pelo instrutor Dumbo. E neste evento, onde participaram cerca de 70 crianças e 20 adultos, a Escola de Capoeira de Boavista comemorou os 15 anos da escola na ilha.

Estes eventos marcam assim a retoma das atividades de capoeira que esteve suspenso durante dois anos, por conta da pandemia da covid-19.

AC – Estagiária