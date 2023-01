Porto Novo: Carlos Monteiro pede mais colaboração dos jovens para tomarem parte das atividades da Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude

O lançamento oficial de Porto Novo como a Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude 2023, aconteceu na tarde deste sábado, 28, na Aldeia Cultural Nôs Reiz, na cidade deste concelho. No ato, o Ministro-adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, exortou a camada jovem a necessidade de união na liderança desta iniciativa.

Durante um ano a cidade do Porto Novo acolherá todas as atividades ou iniciativas nacionais ligadas aos setores da Juventude e desporto, com o objetivo de conectar os jovens às oportunidades do país e do mundo, nos vários domínios.

O Ministro-adjunto do primeiro-ministro para Juventude e Desporto, que presidiu esta cerimónia, apelou aos jovens para não focarem naquilo que nos diferencia, mas, sim no que nos une, enquanto Cabo-Verdianos.

Na voz deste governante, Porto Novo, enquanto Capital Cabo-verdiana da Juventude, “será aquilo que os jovens quiserem ser” e, daí a necessidade de “união”, apresentação de projetos e envolvimento de todos os líderes comunitários e da sociedade civil de uma forma geral nesta atividade.

Realçou aquele governante, apelando o envolvimento de todos os jovens de Santo Antão na liderança desta iniciativa.

Por outro lado, o presidente da Câmara Municipal do Porto Novo, Anibal Fonseca, realçou que acolher, este ano, esta iniciativa é sinal de “reconhecimento da dinâmica juvenil que este município tem conhecido nos últimos tempos”, tendo mencionado várias área de atuação da Juventude pulsante deste concelho.

“Teremos oportunidade ao longo deste ano de demonstrar em todo o concelho e em toda a ilha de Santo Antão, iniciativas diversas nos vários setores”, disse confiante o autarca.

Para o edil, este é mais um desafio que lhes é colocado e, que o objetivo neste momento é “trabalhar afincadamente para correspondermos a este grande desafio de forma inclusiva, sem deixar ninguém para trás”.

A abertura oficial desta iniciativa contou coma presença da representante do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA, vereadores das autarquias de Santo Antão, Presidente da Assembleia Municipal do Porto Novo e demais entidades e personalidades.

Fez parte ainda deste ato, a apresentação de testemunhos de jovens de Santo Antão e, momentos de animação cultural que esteve sobre a responsabilidade dos grupos Kola São João, maravilhas tropical e YoungTalent.

Recorda-se que a iniciativa “Cidade Capital Cabo-verdiana da Juventude”, sob a coordenação do Instituto do Desporto e da Juventude, foi criada pelo Governo, em 2019, em parceria com as autarquias e com o apoio técnico e financeiro do Escritório Conjunto do PNUD, UNICEF e UNFPA.

AC