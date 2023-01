Recolha de lixo doméstico como única fonte de renda que custou a saúde de “Jon Preta”

31/01/2023 10:04 - Modificado em 31/01/2023 10:04

João Manuel Teixeira, conhecido por todos de “Jon Preta”, de 60 anos de idade, já vai nos 44 anos a dedicar à sua atividade. Sozinho, enquanto arrasta o seu contentor pelas ruas da cidade e arredores recebe de porta em porta, o lixo da casa de várias famílias sanvicentinas.

Sua atividade é a busca da dignidade que a vida lhe furtou, ele parece só mais um entre tantos que, todos os dias, passam invisíveis aos nossos olhos – de dia ou de noite, carregando os lixos dos moradores em avenidas, no centro da cidade, nos bairros.

“Jon Preta” mora sozinho em Portelinha, bairro em Ribeira de Craquinha, tem um filho e a esposa já faleceu há alguns anos, por conta de um câncer.

Levanta e vai sem rumo numa atividade que se inicia a partir das 5h da manhã todos os dias. Trabalho é trabalho, sem pensar se é feriado, domingo ou um dia que seja diferente para outras pessoas.

A recolha de lixo é feita desde 1979. Ou seja, há 44 anos, independentemente de como faz, lida com o lixo. “As vezes bato a porta das pessoas, sou chamado. Muitas das vezes consigo arrecadar um pouco mais de 200$00 por dia. Os valores podem chegar até 500 e poucos escudos”, contou.

Foi nesta atividade que prejudicou a própria saúde, quando ainda jovem por falta de materiais de proteção durante a sua atividade respirou o ar poluído dos lixos da cidade.

“Lembro que um dia houve um curto-circuito no carro e os cabos queimaram-se e eu e meu colega tivemos que entrar no interior do carro onde se encontrava todo o lixo recolhido. Tivemos que fazer o trabalho manualmente com pás e sem proteção”, lembrou este senhor que acrescentou que a partir daquele dia a saúde só continuava a degradar.

Independentemente do valor, Jon Preta só quer dinheiro que lhe chegue para o básico, neste caso comida e remédios para a sua saúde que está um pouco degradada com esta atividade. Valores como 20, 50, 100 escudos dá para comprar alguma coisa para comer. Só quer “safar a vida com este pouco”, mas infelizmente, lamenta que 1000$00 dê para comprar pouca coisa.

O que lhe mata fome na hora do almoço, por exemplo, é somente um pão com manteiga e uma caneca de café, porque não há dinheiro para mais. Já os remédios, é quando há algumas notas, caso contrário, é ficar sem tomar.

Perguntar sobre como se sente ao exercer esta atividade, a resposta nos chega em um tom meio alegre, quando sabe que é feita de forma honesta. “Fazer esta atividade é muito bom para mim porque não tenho quem me ajude. Mesmo estando doente faço um esforço para fazer as coisas e ganhar algum dinheiro”, explicou.

Desde o começo da sua atividade em 1979, este sanvicentino já totaliza 3 contentores que já foram adquiridos com dinheiro próprio e alguns descontos por parte do vendedor, para poder continuar com o seu ganha-pão.

Apesar de já ter um dos seus contentores vandalizados, neste caso incendiado, e de outros contratempos, este sanvicentino quer continuar a sua atividade até onde der.

Arménia Chantre – Estagiária